دلال العياف

شارفت شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان على الانتهاء من تصوير مسلسل خليجي جديد في الكويت بعنوان (ماما غنيمة)، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدي، كانت تحضّر له الشركة قبل أشهر، ليكون أحد إنتاجاتها المميزة في الفترة المقبلة.

المسلسل إخراج عبد الرحمن السلمان الذي سبق وحقق نجاحاً مع الشركة بمسلسل (أمر إخلاء)، من تأليف علياء الكاظمي التي كتبت (جمان) وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه أيضاً، ويلعب البطولة فيه كل من ليالي دهراب من الكويت، فيّ فؤاد من السعودية، ريم سامي من مصر مع النجمة الكويتية القديرة أسمهان توفيق، ومجموعة من نجوم الخليج.