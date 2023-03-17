أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا وزاريا رقم 39 لسنة 2023 بتعديل القرار الوزاري رقم (46/ت) جاء فيه:

مادة (1)

يستبدل نص المادة (44) من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني بالنص التالي:

مادة (44):

- يجب على الجمعية التعاونية بعد انتهاء عقد الاستثمار اخطار الوزارة بذلك، وعليها الحصول على موافقة الوزارة مسبقا وكتابيا في حالات التالية:

1 - رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير.

2 - رغبة الجمعية في الغاء او انهاء او فسخ او عدم تجديد عقود الاستثمار على أن يكون الطلب المقدم لذلك مسببا ومدعما بالمستندات الدالة.

مادة (2)

يلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.