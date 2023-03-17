بشار جاسم

تعود الفنانة السورية هبة نور إلى المنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل (دوار شمالي)، للمخرج عامر فهد، والكاتب حازم سليمان، والمنتج إياد الخزوز I See Media Services حيث تلعب شخصية راما، شخصية محورية لها خطها المثير للاهتمام. شخصية تشبه الواقع، حقيقية، تعاني من بعض الضغوطات الاجتماعية التي تتكشّف خلال الأحداث في قالب دراميّ مشوّق جداً.

وقد اعتذرت هبة عن أكثر من عمل كوميديّ هذا العام لأنها اشتاقت لخوض تجربة تراجيديا، وبذلك ستطلّ في رمضان بمسلسل (دوار شمالي) الذي قدمت فيه الشخصية بعناية، محاولة إيصال تخبطاتها وتحوّلاتها، في تجربة تعتبرها فريدة من نوعها.

يذكر أنّ هبة صوّرت دوراً مميزاً في مسلسل اجتماعيّ بعنوان (كانون) يضمّ نخبة من نجوم الدراما السورية، تم تأجيل عرضه لما بعد شهر رمضان المبارك.