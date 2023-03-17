القاهرة ـ ناهد إمام

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط حرص الدولة على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، للاستفادة مما توفره الدولة من فرص استثمارية متميزة في مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تتيحه من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وحوافز جاذبة للقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وفي ظل بنية تحتية قوية، وبنية تشريعية متطورة.

جاء ذلك خلال حضور الوزير معيط ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، حيث دار لقاء وحديث ودي بين الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره السعودي محمد الجدعان، في إطار حرصهما على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين على نحو يتسق مع قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

من جانبه، أعرب الوزير السعودي عن تقديره واعتزازه بالدكتور محمد معيط، قائلا: «نحن نرحب بك أخا عزيزا، ونحن نعتز بمصر، ونعتز بك»، بينما توجه الدكتور معيط بالشكر إلى الوزير محمد الجدعان، لدعوته الكريمة وحرصه الشديد علي حضور ومشاركة مصر في مؤتمر هذا العام بترحاب وحفاوة شديدة، قائلا: «لك كل الشكر والتقدير.. مصر والسعودية بلد واحد، وتربطنا علاقات تاريخية قوية تضرب بجذورها في التاريخ عبر مئات السنين، ونعتز بها جميعا».

وأضاف الوزير السعودي: «مصر دولة عظيمة، كما قلت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مصر دولة كبيرة، وغنية بمواردها الطبيعية والبشرية ومقوماتها غير المسبوقة، وفيها إمكانات واعدة وإذا كان هناك بعض الصعوبات نتيجة للتحديات العالمية القاسية، فإنها ستنطلق وستكون دولة اقتصادية كبرى»، مؤكدا أن بلاده استثمرت ومازالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر.

وكان الدكتور محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية قد توجه إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط بعد أن انتهى من إلقاء كلمته بالمؤتمر ليوجه الشكر والتقدير على حضوره ومشاركته بالمؤتمر هذا العام، وجرى بينهما حديث ودي أخوي، وقد اصطحب الجدعان نظيره المصري، ليجلسا معا في المقعد المجاور له خلال الجلسة الختامية وتم استكمال الحديث بينهما.