محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط (7) أشخاص من مختلف الجنسيات بينهم طفل و3 سيدات بتهمة التسول، وتمت احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وتم ضبط المتسولين من خلال فرق تنتشر في الاسواق ومحيط المساجد بحيث تضبط هذه الشريحة وهو ما اشارت اليه " الأنباء».

هذا ودعت وزارة الداخلية الجميع الى التفاعل والتعاون معها وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 - 97288200 - 25582581 - 25582582 أو هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار (24) ساعة، وأن يكون المواطن خفير ا على وطنه وحريصاً على الصالح العام.