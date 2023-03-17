أعلن موقع تحميل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" إنهاء تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في المنصة بعد عامين من حظره عقب هجوم أنصار له على الكابيتول، في وقت قالت محطة " إن بي سي" ان " وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تتخذ احتياطات لاحتمال توجيه تهم لارانب الأسبوع المقبل.

ونقلت المحطة عن 5 مسؤولين ان وكالات الامن تناقش خططا حول محكمة مانهاتن في حال تم توجيه الاتهام لترامب في قضية دفع اموال لاسكات ستورمي دانيالز التي اتهمته بالاعتداء عليها.



من جهتها قالت منصة "يوتيوب" الأميركية العملاقة على تويتر "لم تعد قناة دونالد ترامب خاضعة لقيود".

واستُبعد المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2024 من الشبكة الاجتماعية في يناير 2021 بينما كان في السلطة، على خلفية تحريض أنصاره إبان الهجوم على مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن .

واتخذت معظم شبكات التواصل الاجتماعي التي تتمتع بانتشار واسع حينها قرارات مماثلة لقرار "يوتيوب" غير المسبوق، وبينها "تويتر" و"فيسبوك" و"انستغرام".

وبرّرت منصة "يوتيوب" الجمعة قرارها بإعادة تفعيل قناة ترامب قائلة إنها قيّمت "مخاطر العنف" آخذةً بالاعتبار أهمية استماع الناخبين "للمرشحين الرئيسيين على قدم المساواة".

وأعيد تفعيل حسابات دونالد ترامب على "تويتر" و"فيسبوك" و"انستغرام" في الأشهر الماضية، لكنه لم يستخدمها بعد، ويتواصل مع أنصاره من خلال منصته الخاصة "تروث سوشال".