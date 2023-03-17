أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في الدورة الـ28 لمهرجان القرين الثقافي الذي نظمته وزارة الإعلام والثقافة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد ان المهرجان اقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للإعلام والثقافة في دورته ال ١٦ وتم خلاله الالتقاء بوزراء الإعلام والثقافة بالدول العربية لبحث أوجه التعاون المشترك بين المنظمة العربية للسياحة والدول العربية المشاركة في اللقاء.

وأوضح آل فهيد أن المهرجان شهد في ختامه تقديم عرض فني وطني بعنوان "سدرة اللؤلؤ" (الكويت كما رآها الآخرون عبر الأزمنة)، وتضمنت المسرحية لوحات درامية وغنائية توثق لأهم الأحداث في تاريخ الكويت كما رواها الرحالة والمؤرخون، مشيدا بحرص قيادة الكويت واهتمامها بدعم الحركة الفكرية والثقافية ورعاية المبدعين والموهوبين بما يعكس وجهها الحضاري وعزمها على إثراء الحياة الثقافية في محيطها الخليجي والعربي، كما أشاد في نفس الوقت بجهود وزارة الإعلام والثقافة في دعم الثقافة والسياحة في الكويت،

مشيرا الى أنه تشرف بلقاء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء و وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بمكتبه لشرح جهود المنظمة العربية للسياحة في تعزيز التعاون العربي المشترك نحو تطوير المقاصد السياحية العربية والفرص الواعدة في دولة الكويت وترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية دعما وتعزيزا لمسيرة العمل المشترك، مؤكدا أن المنظمة لن تألو جهدا في التعاون مع المعنيين بقطاع السياحة بوزارة الإعلام حتى تتبوأ الكويت الموقع الذي تستحقه اقليميا ودوليا .