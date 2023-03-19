تطلق مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية اليوم الأحد على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي فعاليات دورتها الـ 18 «معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات 656 - 1215هـ/ 1258 - 1800م» وتستمر ثلاثة أيام.



وذكرت المؤسسة في بيان لها أن الدورة المقامة برعاية أميرية سامية تشهد الاحتفاء بالشاعرين ابن سناء الملك وابن مليك الحموي وتتضمن ثلاث أمسيات شعرية وندوة أدبية وحفلا غنائيا.



ووفق البيان، يلقي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري كلمة ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، خلال حفل الافتتاح الذي يشهد أيضا كلمة رئيس المؤسسة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين وكلمة المشاركين يلقيها د.عبدالعزيز خوجة من المملكة العربية السعودية ثم قصيدة الفائزين للشاعرة روضة الحاج من السودان فتكريم الفائزين بجوائز المؤسسة.



تدير الأمسية الشعرية الأولى د.الهنوف الهاجري من الكويت ويشارك فيها سارة الزين من لبنان، ود.عارف الساعدي من العراق، وحسين العندليب من الكويت، وأحمد محمد من مصر، ومحمد حجازي من الأردن، ود.مستورة العرابي من السعودية.



أما الأمسية الشعرية الثانية فيديرها الشاعر سالم الرميضي من الكويت ويشارك فيها د.أحمد بلبولة من مصر، وابتهال تريتر من السودان، وأسيل سقلاوي من لبنان، وسمية اليعقوبي من تونس، ومحمد البريكي من الإمارات، ومروة حلاوة من سورية، ووليد الصراف من العراق.



ويدير الأمسية الشعرية الثالثة الشاعر فالح بن طفلة من الكويت ويشارك فيها الشعراء أنس الدغيم من سورية، وبدرية البدري من عمان، وجاسم الصحيح من السعودية، ود.صباح الدبي من المغرب، وعبدالله الفيلكاوي من الكويت، ولطيفة حساني من السودان، ومنى حسن من مصر، وهاجر عمر من العراق، وهزير محمود من العراق، ود.أحمد الهلالي من السعودية.



وتحيي الحفل الغنائي، الذي سيقام في الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين بقاعة الشيخ جابر العلي الثقافي بمركز الشيخ جابر الثقافي، الفنانة اللبنانية ولاء الجندي.



وتتضمن فعاليات الدورة ندوة أدبية في 6 جلسات عن معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات وعن الشاعرين ابن سناء الملك وابن مليك الحموي يشارك فيها عدد من الأكاديميين من أقطار الوطن العربي.



وفي حفل الختام يلقي بيان المشاركين د.عز الدين ميهوبي من الجزائر ثم كلمة رئيس المؤسسة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين.