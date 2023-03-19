

فاز مرشح الكويت الرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوى سيار العنزي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي بعد تزكيته رئيسا لاتحاد غرب آسيا (2023-2027) وذلك وفقا للنظام الأساسي الجديد للاتحاد القاري.



جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد غرب آسيا الذي عقد امس في الدوحة، والتي شهدت حصول القطري محمد الفضالة على منصب نائب الرئيس، في حين فاز بالعضوية كل من بدر ناصر من البحرين وزيدون جواد من العراق وشاجع المقدشي من اليمن ووسيم حولي من لبنان وخلفان بن حمد من عمان وفداء الشوفي من سورية.



وأقرت الجمعية التي أقيمت بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي القطري دحلان الحمد التمديد لمكتب الأمانة العامة للاتحاد ومقره الكويت والمكون من الأمين العام د.مانع العجمي والأمين المساعد بدر الرشود والمدير التنفيذي حسين عباس وجميعهم من دولة المقر.



وأكد العنزي عقب ختام الاجتماع، سعيه مع زملائه في مجلس إدارة الاتحاد القاري إلى تطوير المسابقات والبطولات للارتقاء بالمستويات في الدول الأعضاء، لاسيما دول غرب القارة الـ 12، مضيفا انه سيعمل على مواصلة تطوير جميع عناصر منظومة ألعاب القوى من لاعبين وحكام ومدربين وكوادر طبية وإدارية، علاوة على دعم لاعبي هذه الرياضة وتطوير مستوياتهم الفنية من خلال تكثيف البطولات لمختلف الفئات.



واعتبر فوزه وزملاؤه الكويتيون بهذه المناصب في الاتحادين دليلا على تميز الكوادر الكويتية وقدرتها على القيادة داخليا وخارجيا.