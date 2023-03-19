اختتمت أمس الأول منافسات الجولة الثانية من بطولة الكويت الدولية للدراجات المائية والتي نظمها نادي الرياضات البحرية في المارينا كريسنت وتنافس فيها نحو 35 مشاركا في ست فئات، حيث حقق المركز الأول في فئة (جالس كبار المحترفين) المتسابق راشد الدواس في حين جاء في المركز الثاني خالد العازمي وحل خالد المهندي ثالثا. وفي فئة (جالس محترفين) أحرز المتسابق راشد الدواس المركز الأول بينما جاء في المركز الثاني عبدلله الحمادي وحل ثالثا أحمد الخضاري. وفي فئة (جالس هواة) احتل الإماراتي سلطان الحمادي المركز الأول بينما جاء في المركز الثاني أحمد الخضري والبحريني أحمد الهرمي ثالثا.



أما في فئة (واقف مبتدئين) فاحتل المتسابق الاماراتي سعود العوضي المركز الأول في حين جاء في المركز الثاني فارس رمضان وحل فهد اليعقوب في المركز الثالث.



وأحرز المركز الأول في فئة (واقف أشبال -G.p 3.1 -ski) المتسابق يوسف رمضان، في حين جاء في المركز الثاني المتسابق الروسي كيير ايفانوف وحل عبدالله العوضي في المركز الثالث. وفي فئة (واقف محترفين -G.p 2 -ski) حقق المتسابق فارس رمضان المركز الأول، في حين جاء في المركز الثاني الاماراتي سعيد العوضي وحل ثالثا ناصر الرجيب.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي ان البطولة التي استمرت يوما واحدا شهدت تنافسا قويا بين المشاركين من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وروسيا حيث قدموا أداء متميزا في مختلف السباقات. وأفاد بأنه سبق منافسات البطولة في الصباح تمرين المتسابقين على مسار السباق بشاطئ مارينا كريسنت ومن ثم الشوط الأول للسباق وأعقبته استراحة، وبعد الاستراحة الشوط الثاني ثم التتويج بعد نهاية الشوط الثاني للسباق الذي كان تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة.