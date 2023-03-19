أعربت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الاعتزاز والفخر بالمبتكرين والكويتيين إلى نالوا براءات اختراع عالمية مؤخرا، مؤكدة أن ازدياد أعدادهم مؤشر إيجابي على أن الكويت مليئة بالمواهب الواعدة ولديها قدرات بشرية إبداعية وكفاءات مميزة.



وقالت عضوة مجلس إدارة الجمعية أمينة البلوشي، إن حصول حصل 5 مخترعين كويتيين على براءات اختراع عالمية في مجالات طبية وتقنية وتكنولوجية مختلفة، مبعث فخر واعتزاز إنجاز علمي يسجل للكويت.



وأكدت البلوشي أن المخترعين والمبتكرين الكويتيين قاموا بجهود كبيرة ومميزة في مجال مجال الابتكار والتطوير.