أعلن مدير زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس عن تنفيذ مشروع ولائم إفطار الصائم داخل الكويت في أكثر من 20 دولة حول العالم.



وأوضح الدبوس أنه سيتم توزيع سلال غذائية للمستفيدين تضم أهم الاحتياجات الأساسية للشهر الفضيل من والأرز والمعكرونة والعدس والسكر والزيت ومعجون الطماطم والعصائر وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.



وتابع الدبوس تبلغ قيمة السلة 7.5 دنانير أي بقيمة 250 فلسا تستطيع أن تشارك في إفطار صائم خارج الكويت، مؤكدا أن توزيع السلال يتم وفق عدد أفراد الأسرة بحيث تكفي السلة الشخص لمدة شهر رمضان.