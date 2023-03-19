يشهد معرض «الغذاء والأواني الرمضاني» إقبالا جماهيريا واسعا، حيث انطلقت فعالياته 9 الجاري وتستمر حتى 22 الجاري، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والذي تحتضنه أرض المعارض الدولية في مشرف بمشاركة حشد من الشركات المحلية والعالمية المختصة في قطاع الغذاء بنحو 140 شركة عارضة من مختلف الدول بمنتجات واسعة.



وقالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، في تصريح صحافي، إن المعرض يمثل فرصة مثالية للتعرف على السلع الغذائية الجديدة والمستلزمات الأساسية والمنتجات المتنوعة لتلبية وخدمة الأفراد باعتباره واحدا من احد أكبر الفعاليات والتظاهرات في مجال المعارض الاستهلاكية الغذائية التي تشهدها الكويت قبل حلول شهر رمضان المبارك.



وذكرت أن المعرض يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد سواء المصنعة أو المثلجة منها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية، إضافة إلى معدات الطبخ من قبل الشركات المشاركة المحلية والأجنبية جاءت جميعها لتتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف واحد في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا منها لاقتناص رضا العملاء.



وأشارت إلى أن المشاركة في هذا الحدث بحلته الجديدة شهدت مشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في القطاع جاءت من عدة دول تستعرض ما هو جديد في عالم الأغذية من منتجات مصنعة وغيرها من المنتجات الأجنبية المماثلة تلبي احتياجات الأفراد، وبينت أن معرض «الغذاء والاواني الرمضاني» هو أحد المعارض المتخصصة التي تسعى لتقديم ما هو مميز للعملاء والمساهمة في تلبية طلب الشركات الرائدة ويقدم للزوار والمشاركين فرصة مناسبة لعرض المنتجات وتبادل الخبرات في القطاع ذاته.



وأفادت الدهيم بأن صناعة المواد الغذائية لها اقبال كبير في الكويت، حيث تسعى اغلب الشركات في مواكبة التطورات للأسواق العالمية ومنافستها، مؤكدة حرص شركة معرض الكويت الدولي على استضافة هذه الفعاليات لما له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.



وأكدت حرص القائمين في شركة معرض الكويت الدولي للسعي نحو تقديم معارض عالية الجودة وتزويد العارضين بمنصة فعالة بمعايير عالية لتمكين الشركات المشاركة في المعارض من الوصول الى غايتهم وتحقيق أهدافهم مع تلبية الاحتياجات الرئيسية للجماهير.