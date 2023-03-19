

عاطف رمضان



حصلت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على تمديد موعد إغلاق مناقصة مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد «المرحلة الأولى» لمدة شهر.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة الجهات المعنية لتمديد موعد إغلاق مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ أعمال توسعة محطة تنقية كبد الحالية والأعمال المكملة لها لمدة شهر من 12 مارس 2023 إلى 11 أبريل 2023.



وأضافت المصادر ان توسعة محطة تنقية كبد بسبب التوسع العمراني الذي شهدته الكويت مؤخرا وذلك لزيادة كميات تدفق مياه الصرف الواردة للمحطة، وتم تصميم المحطة ليتم توسعتها لزيادة الكميات المتدفقة إليها من مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها أوليا في بعض محطات الضخ.