عبدالكريم العبدالله



أجرى اختصاصي أول جراحة عامة بمستشفى مبارك الكبير د.محمد ابراهيم أول عملية «تكميم بلس» pjb في الكويت، والتي تعد من عمليات «السمنة» المتقدمة بـ «المنظار». ‏وذكر د.ابراهيم في تصريح لـ«الأنباء»، أن العملية أجريت لأحد المرضى، وتكللت بالنجاح ولله الحمد دون حدوث مضاعفات جانبية ونتائج إيجابية في نزول وزن المريض وصحته، وذلك بفضل الله وجهود الكوادر الطبية.



‏وبين د.إبراهيم أن عملية «تكميم بلس» بـ «المنظار» خطوة جديدة تمنح نتائج إيجابية لنزول الوزن وبأقل المضاعفات مقارنة بالعمليات السمنة الأخرى.



‏وأشار د.ابراهيم إلى أن هذا النوع من العمليات يجرى للمرضى الذين يعانون من «سمنة مفرطة»، أو من مرض السكر في مراحل متقدمة، أو عند رجوع الوزن بشكل كبير مما يعطي نتائج فريدة في العلاج.