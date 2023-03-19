أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدد مدة التمديد، وسبق أن أعربت أنقرة عن رغبتها في أن يكون لمدة 120 يوما، فيما كانت روسيا ترغب بالتمديد لفترة 60 يوما فقط.

وقبل ساعات من انتهاء مدة الاتفاقية عند منتصف ليل أمس، قال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي «بعد محادثات مع الجانبين، ضمنا تمديد الاتفاقية التي كان يفترض أن تنتهي في 19 مارس». وأضاف «هذا الاتفاق ذات أهمية بالغة لإمدادات الغذاء العالمية. أشكر روسيا وأوكرانيا اللتين لم توفرا أي جهود من أجل تمديد جديد، كما أشكر الأمين العام للأمم المتحدة».



من جهته، رحب وزير البنى التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف بالإعلان، مشيرا إلى أن الاتفاق مدد لفترة 120 يوما.



وكتب على تويتر «مددت مبادرة حبوب البحر الأسود لفترة 120 يوما. نشكر (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريش والأمم المتحدة والرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار بالإضافة إلى جميع شركائنا، لالتزامهم بالاتفاق».



في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى شبه جزيرة القرم أمس في زيارة بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا عام 2014. وعرض التلفزيون الرسمي مقطعا قصيرا يظهر بوتين مرتديا ملابس غير رسمية ويسير برفقة مجموعة من المسؤولين، وتعهد ببث المزيد من التفاصيل خلال فترة وجيزة.



وفي زيارة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف.



وكتب رازوجاييف على تلغرام «يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة».



من جهة أخرى، قال يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة مرتزقة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، إن المجموعة تعتزم تجنيد ما يقرب من 30 ألف فرد إضافيين بحلول منتصف مايو. وأضاف في رسالة صوتية عبر تلغرام أن مراكز التجنيد التابعة للمجموعة، التي أعلن الأسبوع الماضي فتحها في 42 مدينة روسية، تجند ما بين 500 و800 فرد في المتوسط يوميا.



وتكبدت قوات بريغوجين خسائر فادحة في أثناء قيادة العمليات الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية التي لاتزال صامدة منذ الصيف الماضي في المعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.



وقدرت الولايات المتحدة في يناير عدد أفراد «فاغنر» في أوكرانيا بنحو 50 ألفا من بينهم 40 ألفا من المدانين جندهم بريغوجين من سجون روسية على أساس وعد بالعفو غير المشروط حال النجاة بعد المشاركة في العمليات لستة أشهر.