القاهرة - ناهد إمام



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة بمقابل مادي للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي لاستكمال تنفيذ المشروع، بضوابط محددة.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح المهلة طبقا للمعادلة التالية (مقابل الانتفاع بالسعر الحالي - مقابل الانتفاع وقت التخصيص) × (1 - نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المدة المحددة للتنفيذ) × مساحة المشروع × (المدة المطلوبة بالشهر بحد أقصى 6 أشهر ÷ المدة الأصلية للتنفيذ طبقا للطرح أو التعاقد)، وبالشروط والضوابط التالية: ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (30%) من إجمالي المشروع.