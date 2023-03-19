القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر من معلومات بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان امس أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقد تم نفي تلك المعلومات، وأكدتا أنه لا صحة لوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية.



وشددتا على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي شملت 6 محافظات وهي (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019، وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد.