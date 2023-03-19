

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق عرض خاص بتمويل السيارات يشمل جميع المعارض والوكالات، وهذا العرض عبارة عن خصم يصل إلى 1000 دينار عند تمويل أي سيارة يختارها العميل، علما بأن هذا العرض سار حتى نهاية عام 2023.



وفي هذا الصدد، صرحت مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نورا كايد قائلة: يحرص البنك التجاري دائما على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائه ويضمن تقديم أفضل العروض التي تلبي احتياجاتهم. وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت كايد أن العرض متاح لعملاء البنك التجاري وغير عملاء البنك التجاري من الكويتيين والمقيمين مع تطبيق جميع الشروط والأحكام الائتمانية.



وبينت أن فريق المبيعات المباشرة - قسم السيارات متواجد بجميع المعارض في الكويت وعلى استعداد للرد على جميع استفسارات العملاء وتقديم الاستشارات المالية، كاشفة عن أن معدل الفائدة الحالي على القرض الشخصي هو 7% والحد الأقصى لمبلغ قرض السيارة هو 25000 دينار، وأطول فترة سداد لقرض السيارة هي 5 سنوات.



هذا، وأضافت كايد أنه يمكن لعملاء التجاري وغير عملاء التجاري الاطلاع على المزيد من المعلومات حول القروض التي يقدمها التجاري لتمويل شراء السيارات بالرجوع إلى موقع البنك الإلكتروني https://www.cbk.com أو معرفة التفاصيل بالتواصل مع خدمة العملاء عن طريق خدمة الواتس آب (1888225) أو الاتصال على نفس هذا الرقم، حيث سيكون الموظفون في خدمتهم، وعلى استعداد تام للإجابة عن كل الاستفسارات، داعية الجميع للاستفادة من هذا العرض الكبير والحصول على سيارة الأحلام بشروط تمويلية ميسرة.