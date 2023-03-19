

وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) اتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في مبنى (بيت الأمم المتحدة).



وقال رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» زياد عبدالله العمر، على هامش توقيع الاتفاقية، إنه بالمصادقة على هذه المبادئ فإن «بيتك» يؤكد على ضرورة تمكين النساء في تطور الاقتصاد والمجتمع الكويتي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع الأعمال وتعزيز الاستدامة.



وأضاف ان «بيتك» وفر قاعدة متينة وبيئة صحية تمكن الموظفات من تنمية وبناء مهاراتهن القيادية، ويتمتع بوجود ثقافة مؤسسية شاملة، حيث تشغل العديد من النساء مناصبا إدارية تنفيذية وأثبتن كفاءتهن على تحمل أدوار بارزة ومهمة، إضافة إلى ذلك فإن نسبة تمثيل المرأة في فروع بيتك بلغت نحو 35% في حين أن توظيف النساء في برنامج فرصة التدريبي قد بلغ نحو 53% كما في 2022.



وأوضح: كما أن 55 منصبا في الإدارة العليا والمتوسطة من السيدات، حيث لاحظنا مؤخرا أن الإدارة قد بدأت بتمكين النساء بشكل متسارع.



وأشار إلى أن «بيتك» يحرص باستمرار على التطوير من أجل تعزيز رسالة البنك وتبني التغييرات الإيجابية وتلبية المتطلبات المالية الجديدة وتحقيق الربحية ورضا العملاء.



ولفت إلى ان تحقيق العدالة بين الجنسين يشكل ميزة تنافسية، مبينا ان «بيتك» يوفر بيئة عائلية تتيح للنساء الموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية من خلال توفير ساعات عمل مرنة، وإجازة الأمومة والأبوة، والإجازات غير مدفوعة الأجر، وما إلى ذلك».



وأعرب العمر عن فخره بأن «بيتك» قد قطع أشواطا كبيرة في تنفيذ سياسته لتمكين المرأة، حيث توج إنجازاته بتطبيق أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بتمكين النساء.



وأكد أن «بيتك» يضمن المساواة في الأجور والمكافآت لكل موظفيه من الرجال والنساء، مضيفا ان البنك يحرص كذلك على توفير فرص عمل متشابهة للرجل والمرأة لتجنب عدم التكافؤ.