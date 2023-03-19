10 تريليونات دولار تبخّرت من سوق السندات العالمي منذ بدء رفع الفائدة

قطاع البنوك الخليجي الأكبر مساهمة في خسائر بورصات المنطقة بـ 63.2 مليار دولار

المحلل المالي



انعكست أزمة إفلاس بنك «سيليكون فالي» الأميركي وأزمة السيولة لدى بنك «كريدي سويس» السويسري بتداعيات سلبية وقوية، على أسواق المال العالمية والخليجية وخاصة قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث خسرت أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية مارس الجاري نحو 50 مليار دولار من قيمتها السوقية لتسجل 3.75 تريليونات دولار كما في 15 مارس 2023.



أما منذ بداية العام الحالي، فقد خسرت بورصات الخليج ما يقارب 115 مليار دولار، متأثرة بالذعر الذي ضرب أسواق الأسهم العالمية جراء أزمة بعض المصارف، وكذلك الارتفاع القياسي لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في محاولة لكبح التضخم.



وتسببت هذه التداعيات السلبية بتأثيرات قوية على سوق السندات العالمي، حيث خسر نحو 10 تريليونات دولار عن أعلى مستوى سجله في 29 يوليو 2021، أي قبل البدء بسياسة رفع الفائدة ليسجل حجم السوق حاليا 59 تريليون دولار، منها 3 تريليونات دولار خسائر سوق السندات العالمي بآخر شهرين، ما يؤثر سلبا على ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية.



وعلى صعيد أسواق الخليج، فقد كانت الخسارة الكبرى من نصيب سوق الأسهم السعودي، والذي خسرت قيمته السوقية منذ بداية شهر مارس الجاري نحو 20 مليار دولار، و61.5 مليار دولار منذ بداية السنة لتسجل قيمته السوقية 2.57 تريليون دولار.



أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فكانت خسائره 15 مليار دولار منذ بداية الشهر الجاري، ونحو 41 مليار دولار منذ بداية 2023، فيما كانت خسائر بورصة الكويت اقل نسبيا عند 3.54 مليارات دولار منذ بداية شهر مارس الجاري، ونحو 6.3 مليارات دولار منذ بداية العام.



وأيضا تأثرت بورصة قطر بالتطورات الأخيرة في أسواق المال، حيث خسرت قيمتها السوقية منذ بداية شهر الشهر الجاري نحو 7.34 مليارات دولار، بينما خسرت 6.72 مليارات دولار منذ بداية السنة، وخسر سوق دبي المالي منذ بداية الشهر نحو 4.4 مليارات دولار لتسجل قيمته السوقية 157.63 مليار دولار.



وهذه الخسائر الكبيرة التي لحقت ببورصات الخليج في فترة قصيرة كان المساهم الأكبر فيها قطاع البنوك، حيث يشكل قطاع البنوك 20.54% من القيمة الرأسمالية السوقية لبورصات الخليج بإجمالي قيمته السوقية البالغة 769.7 مليار دولار كما في 15 مارس 2023.



وقد خسر قطاع البنوك الخليجي منذ بداية الشهر الجاري 21 مليار دولار من اصل الخسائر الإجمالية لبورصات الخليج التي بلغت 50.2 مليار دولار، أي ما يعادل 41.3% من الخسائر، بينما سجل قطاع البنوك خسائر منذ بداية السنة بنحو 63.2 مليار دولار أي ما يعادل 55% من إجمالي خسائر بورصات الخليج منذ بداية السنة والتي بلغت 115 مليار دولار.



اما على صعيد الاسواق فقد خسر قطاع البنوك في سوق ابوظبي للاوراق المالية نحو 5.5 مليارات دولار وكانت خسائره الأعلى منذ بداية شهر مارس لتسجل القيمة السوقية لقطاع البنوك 325.4 مليار دولار.



قطاع البنوك في سوق الاسهم السعودية جاء ثانيا من حيث الخسائر بإجمالي 4.47 مليارات دولار لتسجل قيمته السوقية 219.5 مليار دولار بينما خسر منذ بداية السنة 32.4 مليار دولار وسجل قطاع البنوك في أبوظبي ثاني اعلى الخسائر عند 25.2 مليار دولار. ايضا خسر قطاع البنوك في بورصة قطر منذ بداية شهر مارس نحو 4.56 مليارات دولار لتسجل قيمته السوقية 77.2 مليار دولار، بينما خسر قطاع البنوك في سوق دبي المالي 4 مليارات دولار في الفترة ذاتها ليسجل 61.4 مليار دولار، وكانت خسائر قطاع البنوك الكويتية الاقل عند ملياري دولار لتسجل قيمته الرأسمالية السوقية 86.3 مليار دولار.