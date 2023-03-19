أكد مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان أن الدولة لا تألو جهدا في دعم كل ما من شأنه تخليد سيرة شهداء الكويت وتوثيق بطولاتهم وتضحياتهم التي سطروها وبذلوا فيها أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن الغالي وأبنائه الشرفاء. ‏وقال العوفان إن «رعاية أسر شهدائنا الأبرار تأتي تأكيدا للتوصيات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بأهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبرار، وتقديرا لتضحياتهم» وذلك من خلال وضع صروح وجداريات تحمل صور وأسماء هؤلاء الابطال ومن هنا حرص المكتب على تجديد جدارية الشهداء التي تقع في برج التحرير من حيث عدد الشهداء وصورهم لموقعه الاستراتيجي والذي يضم عددا من الجهات الحكومية ولكي تبقى تلك البطولات محفورة في قلوبنا وذاكرتنا.



وأشاد العوفان بوزارة المواصلات وقيامها بتسهيل مهمة مكتب الشهيد في تجديد تلك الجدارية التي تضم 1317 شهيدا حتى تكون تلك الجدارية صورة دالة على تخليد بطولات الشهداء وتجسيدا للعلاقة الوثيقة بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة.