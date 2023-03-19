

نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة رحلة علمية لوفد الجامعة العربية المفتوحة إلى مصنع «بيئتنا لإعادة تدوير البلاستيك» ضمن فعاليات القسم الثاني للموسم الثاني عشر لبرنامج المدارس الخضراء للعام الدراسي الحالي وفي إطار الدورة البرامجية التدريبية الحالية لمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التابع للجمعية.



ولفت منسق البرامج التدريبية بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي في الجمعية نواف المويل الى أن زيارة وفد الجامعة العربية المفتوحة لمصنع «بيئتنا» لإعادة تدوير نفايات البلاستيك جاءت للتعرف على دورة التصنيع والتعاون مع إدارة المصنع لاستقبال برنامج «المدارس الخضراء» في دورته الثانية عشرة للعام الدارسي الحالي.



وأوضح المويل أنه «نظرا لأن البلاستيك إحدى أكثر المواد غير المكلفة والخفيفة والتي تتشكل في مجموعة متنوعة من المنتجات وهي في متناول الأيدي دائما، تسعى الجمعية من خلال برامجها للتوعية بتقليل استهلاكه والاستعاضة عن البلاستيك قصير العمر والذي يتم التخلص منه خلال عام من التصنيع ببدائل صديقة للبيئة وذات استخدام أطول».



وأكد «يتم استخدام جزء كبير من البلاستيك الذي يتم إنتاجه كل عام في صناعة مواد التعبئة والتغليف التي تستخدم لمرة واحدة أو غيرها من المنتجات قصيرة العمر التي يتم التخلص منها خلال عام من التصنيع، ما يعني أن استخدامنا الحالي للبلاستيك ليس مستداما والمعرفة بأنواعه تساعد على تقليل تراكم الكميات الكبيرة منه التي انتهى عمرها الافتراضي على شكل حطام في مدافن النفايات وفي الموائل الطبيعية بجميع أنحاء العالم».