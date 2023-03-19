

عبدالحميد الخطيب



أكد المطرب سلطان المفتاح خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» أن النساء أصبح لديهن إقبال على سماع الأغنية الشعبية، وقال: كثيرات الآن لديهن ثقافة بالفنون الكويتية القديمة ويسمعن البحري والصوت والسامري، وهذا شيء حلو، مشددا في الوقت نفسه على أن الفنانين الشباب مبدعون في الألوان الغنائية التراثية ويحاولون الحفاظ عليها.



وأضاف: الذي ينقص الأغنية الشعبية اليوم لكي تنتشر بصورة أكبر بين الشباب هو زيادة بثها عبر الإذاعة والتلفزيون، نافيا أن تكون الناحية الإنتاجية سببا في عدم وصول هذه النوعية من الغناء الى الناس، موضحا: الفنانون الشعبيون دائما متواجدون ولا يغيبون فترات طويلة عن الساحة، لأنهم متخصصون في الجلسات الخاصة والسمرات والحفلات والتي تتم إقامتها باستمرار طوال العام، بعكس المطربين الذين يعتمدون على الألبومات فقط، فهؤلاء قد ينساهم الجمهور اذا لم يطرحوا أعمالا جديدة، مؤكدا انه راض عن نفسه، كاشفا عن انه ينتج أعماله على حسابه الخاص لأنه يحب الفن، مستدركا: الآن «السوشيال ميديا» سهلت كل شيء على الفنان، وكل واحد وذكاؤه واجتهاده وحضوره للتسويق لأعماله خلالها بأقل التكلفة.



وعن أغنية «الصمت»، قال سلطان المفتاح: من الأعمال التي أحبها الجمهور، وهي «دويتو» بيني وبين أخي الفنان طلال الصيدلاني، وتصويرها كان عبارة عن «سمرة»، وشاركنا فيها الفنان شعبان عباس الذي أضاف للفيديو «خفة الدم» والتصوير تم في بيت عربي وحوش، وهذه الأجواء مفتقدينها من زمان، كاشفا عن تجهيزه لأغنية «دويتو» مع مطربة شابة وسيطرحها خلال الفترة المقبلة.