

يعقوب العوضي



توج فريق اليد الأول في نادي الكويت بلقب بطولة الأندية الخليجية في نسختها الـ 39 التي اختتمت امس الأول في البحرين بفوزه في المباراة النهائية على النجمة البحريني بنتيجة 29-27، فيما احتل الشارقة الإماراتي المركز الثالث.

وعقب اختام قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة في البحرين د.عبدالرحمن عسكر ورئيس نادي الكويت خالد الغانم بتسليم كأس البطولة ومراسم التتويج، حيث تم اختيار ثلاثي الفريق: صالح الموسوي وفرانكيس مارثو وانخل هرنانديز ضمن قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.



وفي هذا الإطار، أهدى الغانم الإنجاز للقيادة السياسية والشعب الكويتي قاطبة، مؤكدا أن الهدف من المشاركات الخارجية هو استعادة هيبة اللعبة على المستوى الدولي، كما أشاد بما قدمه اللاعبون في مشوارهم منذ المعسكر التدريبي حتى لحظة التتويج.

وقال: «لم يكن الإنجاز سهلا وجاء بتكاتف وتعاون الجميع من لاعبين ومدربين وإداريين، والمباراة النهائية كانت الأكثر صعوبة خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي احتشد قبل المواجهة لمؤازرة فريقهم النجمة».

وتابع: «لا يوجد خاسر اليوم، حيث إن البطولة الخليجية جمعت أبناء الخليج كشعب واحد وشهدنا التلاحم الأخوي والحفاوة في الاستقبال سواء من الجماهير أو من إدارة نادي النجمة وهذا ما ندعوه بالفوز الخليجي الواحد».

من جهة أخرى، حقق فريق الأشبال في الكويت تحت 15 سنة لقب الدوري الممتاز فيما جاء السالمية ثانيا والقرين ثالثا، وذلك بعد فوز «الأبيض» على «السماوي» بنتيجة 30-27 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية ضمن الجولة الأخيرة.

وقام عضو مجلس الإدارة فؤاد البلوشي ومدير اللعبة في القرين عبدالعزيز يالوس وإداري اللعبة في الكويت فيصل العنزي بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.