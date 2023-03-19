

هادي العنزي



طالب أمين السر العام في اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز بضرورة وضع معايير إدارية وفنية للمرشحين لعضوية مجالس إدارات جميع الأندية في الدورة الانتخابية 2023-2027.



وقال الخباز لـ «الأنباء»: «نأمل على الجمعيات العمومية لجميع الاتحادات الفردية والجماعية وضع ضوابط ومعايير إدارية وفنية لجميع المرشحين لعضوية الاتحادات الرياضية في الدورة الانتخابية المقبلة، من بينها أن يكون لاعبا سابقا في الدرجة الأولى للاتحاد الذي ينوي الترشح له، أو حكما أو مدربا، أو مدير فريق لفترة لا تقل عن 4 سنوات، وأن لا يقل عمر المترشح عن 40 سنة ولا يزيد على 70 عاما».



وطالب مجالس إدارات الاتحادات المقبلة بضرورة الاستعانة بمستشارين وطنيين من ذوي الخبرة والمعرفة، بما يسهم في تطوير العمل باللجان الرياضية لكل اتحاد على حدة، مضيفا: لعل هذه المعايير تأتي من خلال معرفتي الجيدة بالرياضة، وخبرة تعدت 40 عاما في كرة السلة، قضيتها في العمل الفني والإداري، ومن شأن وضع ضوابط ومعايير عالية أن ينهض بالرياضة الكويتية، ويخلصها من حالة الانحدار والتراجع التي تشهدها منذ عام 1990 حتى يومنا هذا للأسف الشديد.