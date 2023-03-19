

تبدو الفرصة مواتية أمام أرسنال للابتعاد 8 نقاط في الصدارة عندما يستضيف جاره كريستال بالاس «الجريح» في ديربي لندني اليوم بالمرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويتصـــدر «المدفعجيــة» الترتيب برصيد 66 نقطة مقابل 61 لمان سيتي، وسيسعى أيضا الى استغلال المعنويات المهزوزة لدى جاره الذي مني بثلاث هزائم متتالية و6 في مبارياته الـ 11 الأخيرة في الدوري التي لم يذق فيها طعم الفوز و12 مباراة في مختلف المسابقات.



وأعلن كريستال بالاس إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا بعد سلسلة من النتائج السيئة، قبل 11 مرحلة من نهاية الدوري الممتاز.



جاء في بيان لصاحب المركز الثاني عشر «يؤكد نادي كريستال بالاس لكرة القدم، أن باتريك فييرا قد ترك منصبه كمدرب للفريق الأول».



ونقل عن لسان رئيسه ستيف باريش «في النهاية، وضعتنا النتائج في الأشهر الأخيرة في وضع غير مستقر بالدوري وشعرنا بأن التغيير ضروري لمنحنا أفضل فرصة للبقاء في الدوري الممتاز».



وفي افتتاح المرحلة الـ 28، قاد المهاجم الدولي السويدي ألكسندر أيزاك فريقه نيوكاسل إلى مواصلة الصحوة بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست 2-1.



وفي مباريات أمس فرض ساوثهمتون- صاحب المركز الأخير- التعادل على ضيفه توتنهام 3-3 في مباراة مثيرة حتى دقائقها الأخيرة، ليرفع ساوثهمتون رصيده إلى 23 نقطة، فيما حصد توتنهام النقطة الـ 49 في المركز الرابع، بفارق نقطة عن مان يونايتد الذي يحتل المركز الثالث. سجل أهداف توتنهام بيدرو بورو (45)، وهاري كين (65)، وايفان بيريسيتش (74)، فيما سجل أهداف ولفرهامبتون تشي آدمز (46)، وثيو والكوت (78)، وجيمس وارد براوس من ركلة جزاء (90).



وتغلب ليدز يونايتد على ولفرهامبتون 4-2، كما تمكن أستون فيلا من الفوز على بورنموث 3-0، وتعادل برينتفورد مع ضيفه ليستر سيتي 1-1.



وتقام اليوم 3 مباريات أخرى في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، حيث يلعب شيفيلد يونايتد مع بلاكبيرن، وبرايتون مع غريمسبي، ومان يونايتد مع فولام.