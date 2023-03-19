

تتجه الأنظار اليوم الى ملعب «سان سيرو»، حيث يتواجه إنتر مع ضيفه وغريمه يوفنتوس في لقاء مهم من أجل صراع التأهل الى دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى نابولي الى السير خطوة إضافية نحو لقبه الأول منذ 1990 حين يحل ضيفا على تورينو في المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي. ويلتقي اليوم أيضا سمبدوريا مع هيلاس فيرونا، وفيورنتينا مع ليتشي، ولاتسيو مع روما في «ديربي العاصمة».



وفي افتتاح المرحلة، واصل ساسوولو صحوته عندما تغلب على ضيفه سبيتسيا 1-0.



ووعاد أتالانتا الى سكة الانتصارات بفوز صعب على إمبولي 2-1.



ألمانيا



واصل بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه فيردر بريمن نزيف النقاط بسقوطهما في فخ تعادل مخيب 2-2 في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة ألمانيا. وتغلب هوفنهايم على هيرتا برلين 3-1، وبوخوم على لايبزيغ 1-0، وفولفسبورغ على مستضيفه شتوتغارت 1-0، فيما تعادل أوغسبورغ مع شالكه 1-1.وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات أونيون برلين مع أينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ، وماينتس مع فرايبورغ.



فرنسا



سقط ليون وضيفه نانت في فخ تعادل مخيب 1-1 في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة فرنسا.



وتقام اليوم لقاءات أجاكسيو مع موناكو، وتروا مع بريست، ومونبلييه مع كليرمون فيران، ونيس مع لوريان، وستراسبورغ مع أوكسير، وباريس سان جرمان مع رين، ورينس مع مرسيليا في ختام المرحلة.