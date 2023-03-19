

أسدل الستار على بطولة الكويت للدرجات المائية (دراق ريس) للموسم الحالي التي نظمتها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري واستضافتها مدينة صباح الأحمد البحرية، بفوز البطل العالمي وبطل آسيا محمد جاسم الباز بالمركز الأول في فئة الأوبن، محتكرا هذا المركز في كافة جولات البطولة، فيما حقق البطل العالمي فهد الخلفان المركز الأول في فئة سوبر ستوك، والواعد حمد عبدالله بوربيع في فئة الستوك، فيما جاءت بقية نتائج المراكز الأولى في الجولة الثالثة والختامية التي شهدت مشاركة 39 متسابقا تنافسا ساخنا ومثيرا وحضورا كبيرا من محبي سباقات الدراجات المائية، بفوز بطل أبطال العالم والمصنف بموسوعة غينيس محمد إبراهيم بوربيع بالمركز الثاني في فئة الأوبن وجاء ثالثا المتألق سلمان عيسى بوصخر، وحقق زيد عبدالرزاق طاهر المركز الثاني في فئة سوبر ستوك وجاء ثالثا عبدالعزيز إسماعيل زينل، فيما حقق إبراهيم وائل الخراز المركز الثاني في فئة ستوك وجاء ثالثا عبدالله عباس القبندي.



وقام أمين السر العام للنادي البحري خالد الفودري ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي ورئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية أحمد الخياط بتتويج الفائزين وتسليمهم الكؤوس والجوائز المالية القيمة المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.