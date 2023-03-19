

انضم نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو إلى قائمة المنتخب البرتغالي للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز.



وكان مدرب منتخب بلجيكا السابق قد حل محل فرناندو سانتوس، والذي انتهت مسيرته مع المنتخب البرتغالي والتي استمرت ثمانية أعوام، وذلك عقب خروج الفريق من بطولة كأس العالم 2022 في قطر على يد المغرب.



ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة العاشرة في تصفيات أمم أوروبا 2024، إلى جانب كل من آيسلندا وسلوفاكيا والبوسنة والهرسك وليختنشتاين ولوكسمبورغ، ويبدو مارتينيز متفائلا بخصوص مستقبل المنتخب البرتغالي.