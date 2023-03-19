أعلن د.أنطون ريزايف اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة أن هناك عدة أسباب للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، مشيرا إلى أن استخدام العيدان القطنية يمكن أن يلحق الضرر بالقناة السمعية الخارجية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تكاثر مسببات المرض، وبالتالي التهاب الأذن الوسطى.



والسبب الآخر، قد يؤدي استخدام سماعات الرأس التي استخدمها شخص آخر إلى دخول البكتيريا إلى الأذن الوسطى، ما يسبب الالتهاب. ويقول: «السبب الأكثر انتشارا الذي يحفز تكاثر الميكروبات وتطور عملية الالتهاب هو بقاء الماء فترة طويلة في القناة السمعية الخارجية». ويؤكد ريزايف أهمية التخلص من الماء العذب أو المالح فور دخوله إلى القناة السمعية الخارجية.



ويقول: «هناك عامل سلبي مهم، تعرض منطقة الأذن للبرد فترة طويلة. وهذا يحدث عادة بتأثير تيار الهواء كما يحصل في السيارة عندما تكون النوافذ مفتوحة أو النوم أثناء تشغيل المكيف ببرودة عالية».

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»