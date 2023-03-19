واصل بركان ميرابي الإندونيسي، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، نفث الأدخنة والحمم البركانية المنصهرة أمس السبت غداة ثورانه.



وأظهرت صور من مرصد بركان ميرابي تدفق الحمم البركانية من فوهة البركان وعمودا كبيرا من الدخان الأسود يرتفع حتى 1300 متر من قمته خلال الليل.



والسبت، واصل ميرابي نفث الرماد الساخن مع ظهور الحمم المنصهرة.



وفي بيان، حذرت الوكالة الوطنية للبراكين السكان من التعرض للرماد البركاني المتساقط وتدفقات الحمم البركانية، خصوصا إذا هطلت الأمطار قرب فوهة البركان. وثار ميرابي الأسبوع الماضي نافثا مواد بركانية حتى ارتفاع 3000 متر فوق قمته وتضررت ثماني قرى على الأقل جراء الرماد. وقدر علماء البراكين الأسبوع الماضي أن البركان يمر بالمرحلة الأكثر نشاطا منذ العام 2021.