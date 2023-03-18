أصدرت وزارة العدل بياناً بشأن اجتماع هيئة الرؤية الشرعية المزمع عقده يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس في تمام الساعة 6,45 مساء التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن في منطقة مبارك العبد الله الجابر خلف ارض المعارض.



والوزارة تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة ان يتقدم الى هيئة الرؤية الشرعية للإدلاء بشهادته.



وبهذه المناسبة الكريمة ترفع وزارة العدل اصدق التهاني الى مقام صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد والى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وان يديم عليهم موفور الصحة والعافية.



كما تهنئ الوزارة كافة المواطنين والمقيمين والامتين الإسلامية والعربية بقدوم شهر رمضان المبارك، داعية الله عز وجل ان يجعله شهر خير وبركة وان يتقبل صيامنا وقيامنا ويتم نعمته على ربوع وطننا العزيز.