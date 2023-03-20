استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني امس أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له.



وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.



وأكد السوداني خلال اللقاء موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار.



وشدد رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقا لاستهدافها، أو أي مساس بالسيادة العراقية.



وجرى استعراض تقدم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين ايران والمملكة العربية السعودية، وأكد السوداني في هذا الصدد ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.



وجدد شمخاني شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.



وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة.