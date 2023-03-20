

اختتم النادي الكويتي لسباقات الهجن الموسم الرياضي المحلي (2022-2023) بإقامة السباق الختامي والـ 26 متضمنا 5 أشواط خصصت للهجن من مختلف الأعمار.



وأسفرت نتيجة الشوط الرئيسي للسباق الذي أقيم على ميدان الشهيد فهد الأحمد في النادي وخصص للهجن السودانيات عن فوز الهجن «العابر» لمالكه بلولة النور وتتويجه بالكأس.



وقال أمين سر النادي ربيح العجمي عقب الختام إن الموسم الذي بدأ في سبتمبر الماضي شهد مشاركة كبيرة من ملاك الهجن في الكويت، إذ أقيمت السباقات بشكل أسبوعي على مدار 7 أشهر، مضيفا أن الموسم اتسم بمنافسات قوية في معظم السباقات وسط حرص ملاك الهجن على المشاركة بأفضل هجنهم.



وأشاد بتعاون الهيئة العامة للرياضة وكل وزارات الدولة مع النادي في إنجاح فعاليات الموسم الذي شهد إقامة بطولة الكويت الدولية الـ 21 لسباقات الهجن في فبراير الماضي تزامنا مع أعياد البلاد الوطنية.