انتهت زيارة رجل لمدينة ملاهي بمهرجان شعبي بغرب ألمانيا بنهاية مأساوية، فقد أعلنت الشرطة والادعاء العام أمس، أن رجلا (31 عاما) لقي حتفه طعنا بسكين بعد مشاجرة مع شخص آخر على لعبة الكاروسيل (دوامة خيل) بملاهي أكبر مهرجان شعبي في مدينة مونستر غرب ألمانيا مساء السبت.



ويتردد أن الجاني المشتبه فيه طعن المجني عليه بسكين. وعلى الرغم من محاولات الإسعاف التي بدأت فورا للرجل، إلا أنه لقي حتفه في مكان الحادث متأثرا بجراحه.



وقال متحدث باسم الشرطة والادعاء أمس، إن لجنة من المباحث الجنائية تولت التحقيقات، وأشار إلى أنه لايزال يتم البحث عن الجاني المشتبه فيه، وأوضح أنه تم البدء في استدعاء شهود، لافتا إلى أن كل ملحوظة ستكون مهمة.



وأوقفت مدينة مونستر المهرجان الشعبي، فيما أعلنت أمس إغلاق الملاهي التي يصل عدد زوارها خلال المهرجان الذي ينعقد سنويا إلى مليون شخص.