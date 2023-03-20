كرّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما د.فهد الديحاني بمناسبة إطلاق تطبيق مصحف الكويت الإلكتروني للقراءات العشر والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الكويت والعالم بقراءاته المختلفة. وأكد الحمود أن الاهتمام بالشباب وتوجيههم نحو استثمار الوقت بالتقرب إلى الله والعبادة وخاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك لتعزيز القيم والمفاهيم الإسلامية وغرس الأخلاق الحميدة في النفوس، لاسيما بناء روح التعاون والتفاؤل والمحافظة على روح الأسرة الواحدة بين أفراد المجتمع ونشر كتاب الله بين جموع المسلمين في الكويت والعالم، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة على هذا العمل الكبير الذي يستحق كل الثناء والتقدير لجميع القائمين عليه، سائلا الله لهم التوفيق والسداد وتحقيق ما يصبون إليه نحو خدمة ديننا الحنيف.