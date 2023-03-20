عاطف رمضان



أعلنت وكيلة وزارة الأشغال م.مي المسعد عن انطلاق أسبوع وحدة وطن الذي تقيمه الوزارة في نسخته الخامسة تزامنا مع احتفالات الأعياد الوطنية.



وأضافت م.المسعد، في كلمة ألقتها في افتتاح «أسبوع وحدة وطن»، أن الهدف من هذا الحفل هو تجسيد لمعنى التكامل والتآخي والوحدة بين العناصر القائمة على خدمة هذا الوطن ووحدته.



وزادت: في تفاصيل النفس البشرية تكمن الحكمة الإلهية في القدرة على تربية النفس وتطوير الإنسان لذاته بصورة تؤدي إلى رقيها بشكل يشعر الإنسان بالرضا والسلام الداخلي وصلاح البال وهي أمور تعين الإنسان في التركيز على أهدافه في الحياة والسعي لتحقيقها.



وأشارت إلى أن تطوير الإنسان لذاته بمشاركة الأسرة والمجتمع للوصول إلى الابتكار والاختراع، مؤكدة أن زيادة براءات الاختراعات الدولية المسجلة باسم أبناء الكويت دليل على ان عقول الشباب الكويتي قادر على مواكبة التطور في شتى المجالات، ومن هنا جاءت فكرة «وحدة وطن» لضم الجهات الداعمة لهذه العقول في هذا الأسبوع.



وذكرت أن هذا الأساس في دعم الوزارة لكوادرها الوطنية عن طريق إطلاق مسابقة «الموظف المبادر» لدعم موظفي الوزارة وأصـحـــاب الـمـبـــادرات والأبحاث والابتكارات.



هذا، وقامت م.مي المسعد بتكريم المشاركين وافتتاح المعرض المصاحب للحفل.



وشمل التكريم كلا من: د.مشاري المطيري، وجمعية المهـندســـين الكويتـيــة، والجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والنادي العلـمــي الكـويتي، وبراء نايف الأرملي، وهيا خالد الأحمد، وحوراء الظفيري.