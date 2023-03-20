

قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري سؤالا بشأن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد.



وقال المطيري في سؤاله إن طريق كبد الممتد من جسر الصليبية إلى منطقة جواخير كبد يعتبر من الطرق الحيوية والمهمة في الكويت، نظرا لأنه يخدم المناطق التالية: «غرب عبدالله المبارك - مضخة مياه الصليبـيـــة - مـــزارع الصليـبـيـة - إسطبــــلات الفروانـيــة - جواخيـــر الهجــن - جواخيــر كبــد»، ورغم أنه من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، إلا أنه طريق مهمل يتكون من حارتين فقط وبحالة سيئة للغاية ولم يتم تطويره منذ إنشائه. وعليه يرجى إفادتي بالآتي:



1- هل يوجد لدى البلدية أو هيئة الطرق خطة لإعادة تأهيل هذا الطريق وتطويره؟ إذا كان الرد بالإيجاب يرجى إفادتي بها؟



2- الموعد المقرر للبدء في تنفيذ هذا المشروع والمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من تطويره.



3- إن لم يكن لدى البلدية أية رؤية لتطوير هذا الطريق، يرجى التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص وإفادتنا بالتقارير ذات الشأن.