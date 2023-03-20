أمير زكي



وجه مدير الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد تعليمات بتشغيل كبائن الدخول والخروج في منفذ النويصيب، بكامل طاقتها وبعدد 2 موظف لكل كابينة تفاديا للازدحام وتأخير المسافرين، وأعطى توجيهات لمدير فريق المشروع بالإسراع في توفير جهاز الأشعة المتحرك (الموبايل) الخاص بمسار المشغل الاقتصادي ووضعه في المكان المناسب له بأسرع وقت وتشغيله، إلى جانب تشديد إجراءات التفتيش والتدقيق في الدخول والخروج. وجاءت توجيهات مدير عام الجمارك خلال زيارة تفقدية إلى إدارة جمارك النويصيب، حيث كان في استقباله مدير إدارة جمارك النويصيب سامي عبدالعزيز الشرف، ومساعد المراقب محمد عيسى البلوشي، ومراقب التوثيق والتدقيق بإدارة جمرك الصليبية وشبرة الخضار يوسف الكندري، ومدير فريق المشروع أحمد الجريد.



وخلال الجولة، اطلع مدير عام الجمارك على سير العمل فيما يخص استيراد السيارات وآلية تخليصها في المنفذ، كما وجه الفهد بتسهيل العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة والفحص الفني، وإنهاء إجراءاتها كاملة بما فيها صرف لوحة السيارة، تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



هذا، وشكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك، إدارة جمارك النويصيب وكل العاملين في المنفذ للجهود المبذولة، وحثهم على التعاون المثمر مع الجهات الأخرى لتسهيل العمل.