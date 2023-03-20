قدم سفيرنا لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب أوراق اعتماده إلى ممثل الملك في جزر كوك السير توم مارستيرز كأول سفير غير مقيم للكويت لدى جزر كوك.



وقال السفير الوهيب في تصريح هاتفي لـ «كونا» انه نقل لممثل الملك في جزر كوك تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الكويتية.



وأكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا لحكومة وشعب جزر كوك دوام الأمن والاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار. يذكر أن السفير الوهيب وقع في ديسمبر 2021 على بيان مشترك مع المفوض السامي لجزر كوك في نيوزيلندا أليزابيث رايت لإقامة علاقات ديبلوماسية بين الكويت وجزر كوك وتأسيس علاقات الصداقة والتعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.