صدر العدد الجديد من مجلة العربي لشهر مارس في إطلالة ثقافية وأدبية متجددة متضمنة عنوان نسيج من التاريخ «زينة وخزينة». واستهل رئيس تحرير المجلة إبراهيم المليفي بمقاله الشهري «حديث الشهر»، بتسليط الضوء على أهمية تجسير الهوة بين المبدعين من الأدباء والمثقفين العرب، مشيرا إلى أنه «منذ سنوات ليست بالبعيدة وقبل اختراع شبكات الإنترنت والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي كانت هناك شكوى لدى الأدباء بشأن عدم التواصل بعضهم مع بعض». وفي باب استطلاع العدد، يحلق صالح حسن أبوعسر بقلمه وعدسته في رحلة إلى «هانغتشو» الصينية مدينة الشاي الأخضر وعاصمة اقتصاد الإنترنت وبيت الحرير والمكتظة بالمتاحف والجامعات والمكتبات والمعابد وكليات التكنولوجيا والتي وصفها ابن بطوطة بأنها أكبر مدينة رآها على وجه الأرض.