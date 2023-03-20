بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وفي تعاون للمرة الأولى ليستمتع العملاء بالمنتجات والترفيه في وقت واحد، أعلنت شركة الحميضي للصناعات الغذائية عن شراكة استراتيجية بين محمصة الرفاعي ومنصة «شاهد»، والتي من خلالها سيتم منح عملاء في جميع أفرع المحمصة في كل البلدان التي تتواجد فيها اشتراك في باقة VIP من «شاهد» لمدة شهر في المنصة عند التسوق وبقيمة مشتريات محددة.



وقد صرحت المديرة الإقليمية للتسويق وتطوير المنتجات في شركة الحميضي للصناعات الغذائية دينا دياب في بيان صحافي، «بأن التعاون الاستراتيجي بين محمصة الرفاعي ومنصة شاهد يأتي ضمن حملة المحمصة خلال شهر رمضان الكريم بعنوان (#الرفاعي_يجمعنا)، وتعد الحملة استكمالا لخطة المحمصة الهادفة إلى توفير تجربة تسوق مميزة للعملاء خلال الشهر الفضيل، حيث يستطيع العملاء ومن خلال التسوق في أي من أفرعنا المنتشرة في 8 بلدان عربية الحصول على اشتراك مميز في منصة شاهد لمدة شهر كامل».



وذكرت دياب «أن عملاء المحمصة يمكنهم الاستمتاع بالمنتجات المميزة التي توفرها في أفرعها من المكسرات والقهوة والحلويات الشرقية والمونة وهدايا رمضان والعديد من المنتجات الأخرى من الاستفادة من العرض».



وتعتبر محمصة الرفاعي اسما معروفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شبكتها الواسعة من محلات البيع بالتجزئة والمنتشرة في الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وقنوات التوزيع الخاصة للسلع الغذائية والاستهلاكية.



هذا، وتملك شركة الحميضي للصناعات الغذائية حق تمثيل العلامة التجارية لمحمصة الرفاعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ما عدا لبنان والجزائر) والعلامة التجارية ماني في آسيا وأفريقيا، كما تملك 3 مصانع إنتاج وتعبئة في كل من الكويت والإمارات والسعودية.



هذا، وقد سمح التزام شركة الحميضي للصناعات الغذائية بالجودة والتميز لها بأن تصبح شريكا رائدا في الحلول الغذائية بالمنطقة، حيث تفخر بمنتجاتها وتسعى جاهدة لتقديم أفضل الحلول للعملاء.



يذكر أن محمصة الرفاعي تأسست في عام 1948 لتقدم ألذ وصفات ونكهات المكسرات المحمصة والحبوب والبذور والفواكه المجففة والقهوة، حيث تقدم المحمصة منتجات ذات جودة عالية وخدمة جديرة بالثقة وروح الابتكار تجعلها الوجهة المفضلة للعملاء للحصول على المنتجات المتنوعة لأسلوب الحياة الحديث والطلب المتزايد على الأطعمة الخفيفة والصحية والمغذية.



وتعتبر «شاهد» أول منصة عربية للفيديو حسب الطلب، وأكبر منصة مزودة للأعمال الأصلية العربية في العالم، تقدم أفضل الأعمال الأصلية والمسلسلات والأفلام والبرامج الحصرية التي تعرض لأول مرة بالإضافة إلى البث المباشر للقنوات.