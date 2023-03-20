محمد راتب



أعلن رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عامر ضاري البذالي انطلاق مهرجان تحطيم الأسعار 2023 في الأسواق المركزية على أكثر من 300 صنف غذائي واستهلاكي بنسبة تخفيضات تصل إلى 70%، موضحا أن الكميات متوافرة طوال فترة العرض دون نقصان انطلاقا من مبدأ المصداقية في تنظيم العروض والمهرجانات التسويقية.



وأوضح عقب افتتاحه مهرجان تحطيم الأسعار بحضور أمين السر راشد عوض السعدي أن جميع السلع المشمولة في المهرجان تم اختيارها حسب احتياجات أهالي المنطقة والمساهمين وخاصة السلع الرمضانية، مشيرا إلى أن المهرجان مستمر لغاية 25 الجاري في الأسواق المركزية.



وبدوره، قال أمين السر راشد عوض السعدي إنه تزامنا مع انطلاق مهرجان تحطيم الأسعار تم توزيع السلة الرمضانية على حاملي بطاقة العائلة الممغنطة في سوق الصليبخات المركزي الميزانين، ويستمر عملية التوزيع لغاية 25 الجاري من الساعة 8 صباحا ولغاية 8 ليلا، وتأتي خطوة توزيع السلة الرمضانية من ضمن استراتيجية مجلس الإدارة في الناحية الخدماتية ونأمل أن ينال رضا المساهمين. ودعا السعدي حاملي بطاقة العائلة الممغنطة إلى الاستفادة من السلة الرمضانية، حيث تم فتح مجال التوزيع على مدار 12 ساعة في سوق الصليبخات المركزي وذلك تفاديا لأي ازدحام، داعيا المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات مراجعة قسم المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية.