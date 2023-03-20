

تأكيدا لدورها المميز في مجال المقاولات والأعمال الإنشائية وانطلاقا من حرصها على الحفاظ على البيئة المستدامة في الكويت والالتزام بتنظيف التربة الملوثة بسبب حرق آبار النفط خلال الغزو العراقي الغاشم، جاءت نتائج أعمال الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» مبشرة واستطاعت تحقيق إنجازات مميزة من حيث الالتزام بالمدة الزمنية المقررة في عقدها مع نفط الكويت بإعادة تأهيل البيئة والتي كانت أول مقاول يجتاز الاختبار التجريبي داخل الكويت كجزء من المرحلة الأخيرة من برنامج الانسكاب النفطي لمعالجة 20.6 مليون متر مكعب من التربة الملوثة، بعد الكارثة البيئية الكبرى التي شهدها العالم بسبب حرق آبار النفط حتى تحقق إطفاء آخر بئر في 6 نوفمبر 1990.



وقد أقيم احتفال في شركة نفظ الكويت لتكريم الجهات المشاركة بهذه الإنجازات، وكان في مقدمة الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات مؤيد حمد الصالح الذي أكد أهمية الحفاظ على البيئة الكويتية نظيفة وأثر تنظيف التربة من الملوثات وإعادة تأهيلها في البيئة المستدامة.



وأشار الصالح إلى أن هذا المشروع الفريد والمهم من نوعه والذي يتم تنفيذه بالتعاون ببن الأمم المتحدة ونقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة وشركة نفط الكويت، كان ساحة جديدة مليئة بالتحديات المتنوعة وقد رحبت «المعامل» بدخولها مع شريكها «إي تي سي»، مشروع مليء بالتحديات قبلته «المعامل» وتميزت بإضافته إلى سجلها الحافل بالنجاح والإنجازات في مجال مشاريع البنية التحتية والطرق والجسور.



وأضاف: في 23 فبراير الماضي، حقق التحالف «الكونسورتيوم» أول إنجاز للمشروع، وهو: أعمال التمكين، وذلك بعد 17 شهرا من تاريخ البدء، ووفقا للجدول الزمني للمشروع.



وأوضح أن هذا الإنجاز هو الأول وبعد تحديد المناطق الملوثة وتصنيف النسب والكميات الملوثة المختلفة، تمكنا من بدء أنشطة (التنقيب والنقل) على نطاق كامل عن طريق التنقيب والنقل والفرز، لأكثر من 1.2 مليون طن من التربة الملوثة في منطقة الصابرية، وجزء من منطقة الروضتين، منها 700 ألف طن تم نقلها إلى منطقة ما قبل المعالجة و350 ألف طن تم فحصها ونقلها إلى منطقة المعالجة، قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد بالجدول الزمني للمشروع.