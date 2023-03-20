

بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، أطلق البنك التجاري الكويتي حملة ترويجية خاصة تحت شعار «اهديها لتتألق» لجميع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية في البنك التجاري وحاملي بطاقة الفيزا انفينيت والماستركارد وورلد، وذلك بتقديم عرض حصري عبارة عن خصم 20% مع مجوهرات روبيرتو كوين في مجمع الأفنيوز، وذلك حتى 21 مارس 2023.



وصرحت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي، بدور بوخمسين بأن هذا العرض يتيح لجميع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية الحصول على خصم بنسبة 20% على مشترياتهم من بوتيك روبيرتو كوين، وذلك عند استخدامهم بطاقاتهم الائتمانية المؤهلة للحملة في إتمام عملية الشراء.



وأضافت ان هذا العرض المقدم حصريا من البنك التجاري الكويتي لمحبي المجوهرات يأتي لتوفير فرصة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية للاحتفال بمناسبة عيد الأم وشراء الهدايا المناسبة بخصومات مميزة تقديرا وعرفانا لمكانة الأم في المجتمع.



والبنك التجاري الكويتي يتمنى لجميع الأمهات يوما سعيدا وكل عام وجميع الأمهات بخير وصحة وسعادة.