القاهرة - خديجة حمودة - هالة عمران - ناهد امام



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة أمس بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.



صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



من جهة أخرى، استقبل الرئيس السيسي امس وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كلا من «دينيس مانتوروف» نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، و«ميخائيل بوغدانوف» الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي، وسفير روسيا بالقاهرة.



وصرح المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي.



وفي ذلك الإطار، تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية - الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذي يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد دورتها الرابعة عشرة حاليا بالقاهرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا.



وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد.



من جهة اخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن وقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة» ترشيدا للنفقات.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة» ترشيدا للنفقات.



في غضون ذلك، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن الهيئة انتهت من اعتماد مستشفياتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم اعتماد مستشفيات ومراكز الهيئة الطبية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، ومن المقرر أن يتم تسجيل مستشفى الهيئة بالسويس خلال المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس، امس، مع وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة د.أحمد طه، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة، في ضوء متابعة تطبيق المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمعايير الجودة الطبية بعد تسجيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.