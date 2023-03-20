

ياسر العيلة



تخوض المذيعة زينب العلي تجربة تلفزيونية جديدة خلال شهر رمضان، حيث تقدم برنامج بعنوان «السكة» على شاشة تلفزيون الكويت، من اعداد فهد الخالد، ومساعد مخرج شيماء الأنصاري وإخراج فيصل الذايدي. وعن هذه التجربة، تحدثت زينب الملقبة بـ«سندريلا الإعلام» لـ«الأنباء» قائلة: في البداية، انا سعيدة بتواجدي خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشة تلفزيون الكويت من خلال برنامج «السكة» الذي نتناول في كل حلقة من حلقاته الثلاثين موضوعا ما عن ثقافة اهل الكويت والحياة القديمة «كويت الماضي» بما فيها من عادات وتقاليد، ونسلط الضوء على الأمثال والكلمات الكويتية القديمة والتراث الكويتي بشكل عام؛ لأن كما تعلم التراث يعكس الكثير من حياة الشعب وأفكاره، والكويت تميزت بتنوع ثقافتها من معتقدات وتقصص وأهازيج ورقصات شعبية وعادات توارثتها الأجيال.



وأضافت: التراث هو إبداع مستمر ودائم التجدد، وهو خلاصة الماضي الذي نعتز به وتجربة الحاضر التي نعيشها، وسوف نتناول في حلقات البرنامج استعدادات اهل الكويت في الماضي لشهر رمضان وكيف كانوا يستقبلونه والعادات والطقوس الشهيرة في «رمضان اول» والتي انقرض بعضها والبعض الآخر مازال موجودا كالقريش والقرقيعان والغبقات، بالإضافة إلى وجود حلقات عن الغوص واستخراج اللؤلؤ، وعن العرس الكويتي والتعليم والأزياء الشعبية قديما ومقارنتها بالعصر الحاضر وأوجه الاختلاف بين الماضي والحاضر.



وأضافت: يشارك في البرنامج الباحث في التراث الكويتي وليد العوض والذي سيحدثنا عن الأمثال والكلمات والمفردات التي تزخر بها اللهجة الكويتية، خاصة ان لهجتنا غنية بالكلمات القديمة الجميلة التي توارثناها جيلا بعد جيل والتي اندثر بعضها ولا يعرفها الجيل الحالي.



الجدير بالذكر ان برنامج «السكة» مدة عرضه على الشاشة 10 دقائق ويعرض خلال شهر رمضان قبل الإفطار.