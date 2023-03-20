12 % زيادة بإجمالي إقامات الوافدين بنحو 318.3 ألفاً ليصبحوا 2.83 مليون مقيم ومقيمة

العمالة المنزلية زادت 27.35% بـ 161.7 ألفاً ليبلغ عددهم 753.16 ألف عامل وعاملة

123.35 ألف إقامة ممنوحة لأول مرة بالبلاد.. تراجعت في القطاع الحكومي بنسبة 50%

56.27 ألف إقامة ملغاة.. من بينها 15.13 ألف التحاق بعائل و17.37 ألفاً بالقطاع الأهلي



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن أعداد المقيمين في الكويت وفقا لـ 8 أنواع من الإقامات ارتفع بنحو 318.3 ألف إقامة خلال 2022 ليبلغ إجمالي عدد المقيمين نحو 2.83 مليون، بينما شهد العام ذاته منح نحو 123.35 ألف إقامة لأول مرة، كما أظهرت بيانات الهجرة أن أرقام الزيادة السنوية في عدد الإقامات الملغاة خلال 2022 بلغ عددها 56.27 ألف إقامة، فيما تراجع إجمالي أعداد مخالفي قانون الإقامة التراكمي ليبلغ نحو 133.44 ألف مقيم ومقيمة.



وتفصيليا، بلغ إجمالي أعداد مخالفي قانون الإقامة التراكمي 133.44 ألف مقيم ومقيمة بنهاية 2022 بتراجع نسبته 12% بما عدده 18.24 ألف مقيم ومقيمة مقارنة بعدد مخالفين بلغ 151.68 ألفا بنهاية العام 2021، واستحوذ مخالفو الإقامة وفقا للمادة 20 (العمالة المنزلية) على نصف أعداد مخالفي الإقامة بالكويت بواقع 65.96 ألف عامل وعاملة منزلية بنهاية 2022، بينما استحوذ المقيمون وفق المادة 14 على نحو 30.4 ألفا من مخالفي الإقامة، فيما بلغت أعداد مخالفي الإقامة من المقيمين وفق المادة 18 نحو 29.7 ألف مقيم ومقيمة، مقابل 687 مخالف إقامة وفق المادة 17 الخاصة بالعاملين في الحكومة، و20 مخالف إقامة وفق المادة 19 الخاصة بمزاولة نشاط حر، و6369 مخالف إقامة التحاق بعائل وفق المادة 22، و258 مخالف اقامة وفق المادة 24 الخاصة بمصدر إنفاق.



عدد المقيمين



وفي سياق متصل، زاد عدد الاقامات بالكويت خلال 2022 بنسبة 12% بما عدده 318.3 ألف إقامة إذ بلغ إجمالي عدد المقيمين نحو 2.83 مليون مقارنة بـ 2.52 مليون مقيم ومقيمة بالبلاد خلال 2021، مدفوعة بالزيادة الملحوظة في العاملين بالقطاع الأهلي بالإضافة إلى الزيادة في أعداد العمالة المنزلية.



وتقلصت أعداد المقيمين وفق المادة 14 (إقامة مؤقتة) بنسبة 39% بما عدده 31.4 ألف مقيم ومقيمة ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 48.7 ألف مقيم ومقيمة مقارنة بـ80.17 ألف مقيم ومقيمة بنهاية 2021.



وتقلصت أعداد المقيمين وفق المادة 24 (مصدر إنفاق) بنسبة 8.5% بما عدده 220 مقيما ومقيمة ليصبح عددهم بنهاية 2022 نحو 2352 شخصا مقارنة بـ 2572 شخصا في نهاية 2021.



وزادت أعداد الإقامات للعاملين وفق المادة 18 (القطاع الأهلي) بنسبة 13.27% بما عدده 165.7 ألف مقيم ومقيمة ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 1.4 مليون مقيم ومقيمة مقارنة بـ 1.24 مليون مقيم ومقيمة بنهاية 2021.



وارتفعت أعداد المقيمين وفق المادة 20 (العمالة المنزلية) بنسبة 27.35% بما عدده 161.7 ألف عامل وعاملة منزلية ليصبح عددهم الإجمالي نحو 753.16 ألف عامل وعاملة بنهاية 2022 مقارنة بـ 591.36 ألف عامل وعاملة بنهاية 2021 ليصبح أكثر من ربع المقيمين في الكويت من العمالة المنزلية.



يأتي ذلك فيما زاد عدد المقيمين العاملين في الحكومة وفق المادة 17 بنهاية 2022 بنسبة 1.1% بما عدده 1077 مقيما ومقيمة ليبلغ عددهم نحو 97.88 ألف مقيم ومقيمة مقارنة بـ 96.8 ألف مقيم ومقيمة بنهاية 2021.



وزادت أعداد المقيمين وفق المادة 19 الخاصة بمزاولة نشاط حر بنسبة 28.6% بما عدده 172 شخصا ليصبح عددهم نحو 773 شخصا بنهاية 2022 مقارنة بـ 601 شخص بنهاية العام 2021.



وارتفعت أعداد المقيمين وفق المادة 22 الخاصة بالالتحاق بعائل بنسبة 4.2% بما عدده 21.11 ألف مقيم ومقيمة ليصل عددهم الإجمالي إلى 520.6 ألف مقيم ومقيمة بنهاية 2022 مقارنة بـ 499.5 ألف مقيم ومقيمة بنهاية 2021.



وزادت أعداد المقيمين وفق المادة 23 للدراسة بنحو 24.4% بما عدده 124 شخصا ليبلغ عددهم 632 مقيما ومقيمة بنهاية 2022 مقارنة بـ 508 مقيما ومقيمة بنهاية 2021.



الإقامات الممنوحة لأول مرة



بلغ إجمالي عدد الإقامات الممنوحة لأول مرة في الكويت خلال 2022 نحو 123.35 ألف إقامة بزيادة نسبتها 181% بما عدده 79.49 ألف إقامة جديدة، مقارنة بـ 43.86 ألف إقامة ممنوحة لأول مرة في 2021، وكان مشهودا تراجع الإقامات الممنوحة لأول مرة للعمل في القطاع الحكومي بنسبة 50% بتراجع قدره 1291 إقامة إذ بلغ عدد من منحوا إقامة لأول مرة للعمل بالقطاع الحكومية نحو 1270 مقيما ومقيمة بنهاية 2022 مقارنة بـ 2561 مقيما ومقيمة بنهاية 2021.



وارتفعت أعداد الاقامة الممنوحة لأول مرة للعمل في القطاع الأهلي بنسبة 1582% بما عدده 20.9 ألف مقيم ومقيمة ليبلغ عددهم بنهاية 2022 نحو 22.25 ألفا مقارنة بـ 1323 ألف مقيم ومقيمة بنهاية 2021، وزادت أعداد الاقامة الممنوحة لأول مرة للخدم مادة 20 بنحو 34.66 ألف شخص بزيادة نسبتها 425% ليصبح عددهم 42.82 في نهاية 2022 مقارنة بـ 8156 بنهاية 2021.



وزادت أعداد الالتحاق بعائل الممنوحين اقامة لأول مرة بنسبة 88.6% بما عدده 11 ألف اقامة ليصبح عددها بنهاية 2022 نحو 23.4 ألف إقامة مقارنة بـ 12.4 ألفا بنهاية 2021



الإقامات الملغاة



وأظهرت أرقام الزيادة السنوية في عدد الإقامات الملغاة خلال 2022 أن عددها بلغ 56.27 ألف إقامة من بينها 12.9 ألف إقامة مؤقتة، و4769 إقامة عمل بالحكومة، و17.37 ألف إقامة عمل بالقطاع الأهلي، و5 إقامات مزاولة نشاط حر، و5871 إقامة عامل منزلي، و15.13 ألف إقامة مادة التحاق بعائل و112 اقامة مادة 23 للدراسة، و104 إقامة مصدر انفاق، واستحوذ المقيمون من دول عربية على 41.7% من الاقامات الملغاة بواقع 23.46 ألف مقيم ومقيمة، أما المقيمون من دول آسيوية غير عربية فاستحوذوا على 54% من الإقامات الملغاة بواقع 30.39 ألف مقيم ومقيمة.