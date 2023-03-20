البابطين: رعاية صاحب السمو دليل ساطع على بصيرة حكام الكويت بقيمة الثقافة

حلمت قبل زمن بعيد بأن أقدم للمكتبة العربية موسوعة شعرية ترسم معالم الشعر العربي





أسامة أبوالسعود



برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أطلقت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية فعاليات دورتهــا الـ (18).



وتأتي هذه الدورة تكريما للمبدعين من الشعراء والنقاد الفائزين بجوائز المؤسسة في الدورتين (17) و(18) واحتفالا بصدور (معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات) مع احتفاء خاص بالشاعرين ابن سناء الملك وابن مليك الحموي.



ورحب ممثل سمو الأمير في حفل الافتتاح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بالضيوف في بلدهم الثاني الكويت ناقلا لهم تحيات سمو الأمير راعي هذه الاحتفالية الثقافية الكبيرة التي تستمر 3 أيام وسط حضور دولي حاشد من الأدباء والمثقفين والسياسيين ومن أصحاب الفكر العرب.



وأشاد الوزير المطيري في كلمة ألقاها على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بدور المؤسسة قائلا: «تجتمع المعرفة والإبداع والفكر في رحاب هذه المؤسسة العريقة التي أخذت على عاتقها إثراء حركة الشعر العربي ونقده وتشجيع التواصل بين الشعراء والمهتمين بالشعر العربي من خلال ما تقيمه من فعاليات وما تصدره من مطبوعات ومعاجم البابطين للشعر العربي».



وأضاف ان الفعل الثقافي الذي أحدثته المؤسسة على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية كان حدثا مهما فقد شرعت المؤسسة أبوابها لنشر رسالة المثقفين على مر العصور والتي مازالت هي رسالة الخير والتسامح.



وأكد دور المؤسسة وما تقدمه للثقافة العربية من حفظ لتراثها وتحقيق للمخطوطات الشعرية وبما تقدمه من بعثات تعليمية تغطي معظم البلاد الإسلامية وغيرها من أدوار وجهود هي مبعث فخر واعتزاز للجميع ومنارة أخرى على طريق رعاية الكويت للثقافة والانطلاق بها نحو آفاق أكثر إشراقا ورحابة.



بدوره، أعرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الشاعر د.عبدالعزيز البابطين في كلمته عن تقديره وامتنانه لتكرم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برعاية هذه الدورة.



واستدعى البابطين في كلمته رعاية أمراء الكويت لأعمال المؤسسة منذ ظهورها، لافتا إلى أن رعاية صاحب السمو الأمير دليل ساطع على بصيرة حكام الكويت بقيمة الثقافة باعتبارها تجسيدا لروح الجماعة.



وقال مخاطبا للحضور: «تفتح لكم الكويت بلاد العرب قلبها قبل أبوابها ويرحب بكم شعبها الخير المسالم الذي آمن بالعطاء واجبا وبالثقافة رهانا».



وأضاف: «نلتقي في هذا العرس الثقافي لنكرم الفائزين بجوائز المؤسسة ونحتفل بصدور (معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات)، ذلك العمل الموسوعي الضخم الذي يرصد حركة الشعر العربي ما بين سنة 656 وسنة 1215 هجرية، الموافقة ما بين سنة 1258 وسنة 1800 ميلادية وهي حقبة طويلة تزيد على 5 قرون تعرض تراثها الأدبي والحضاري لكثير من حملات التشويه المتعمد وسوء الفهم».



وذكر البابطين أنه على مدى أكثر من 10 سنوات وبجهود دؤوبة لما يزيد على 100 أستاذ من نخبة الباحثين والدارسين والأكاديميين و500 مندوب عملوا على جمع مواد المعجم من داخل الوطن العربي وخارجه حتى يخرج المعجم إلى النور في 25 مجلدا من القطع الكبيرة تشتمل على تراجم ونماذج شعرية لنحو 10 آلاف شاعر.



وقال: «لقد حلمت قبل زمن بعيد ولا أزال بأن أقدم للمكتبة العربية موسوعة شعرية شاملة ترسم معالم الشعر العربي وتكشف عن ملامحه واتجاهاته على مر العصور فكان أول ما بادرت إلى التفكير فيه عقب إنشاء المؤسسة إطلاق مشروع المعجم وكانت البداية مع معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين سنة 1990 وقد صدرت طبعته الأولى بعد 5 سنوات ولاتزال طبعاته تتوالى».



ولفت البابطين إلى أنه «ربما كان من حسن الطالع أن تبدأ فعاليتنا وتبلغ ذروة فعالياتها وأنشطتها يوم الثلاثاء 21 الجاري وهو اليوم الذي اختارته الأمم المتحدة ليكون اليوم العالمي للشعر والذي اعتدنا أن نحتفل به سنويا ومنذ سنة 2008 بمهرجان ربيع الشعر العربي ويصادف أيضا يوم الثلاثاء 3 مارس وهو اليوم الذي حددناه قبل 10 أشهر موعدا لانعقاد ديوان الشعر العربي بالكويت».



بدوره، أعرب الديبلوماسي والشاعر د.عبدالعزيز خوجة الحائز الجائزة التقديرية لإسهاماته في إثراء حركة الشعر العربي في كلمته عن بالغ سعادته بالتكريم الذي حظي به واصفا إياه بالوسام.



وأكد خوجة ان مؤسسة البابطين الثقافية تعد واحدة من أهم المؤسسات المختصة بالثقافة العربية في الكويت والوطن العربي، لافتا إلى أنها ومنذ إنشائها حملت على عاتقها صون الموروث الثقافي والحضاري وتصويره بما يدفع نحو الإسهام والاستلهام وحماية الشعر العربي والنهوض به.



من جانبها مثلت الشاعرة السودانية روضة الحاج الفائزين بجوائز المؤسسة وألقت قصيدة من ديوانها (إذا همى مطر الكلام) الحائز جائزة أفضل ديوان شعر التي منحتها إياها مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية.



وتقدمت الحاج نيابة عن المكرمين بجزيل الشكر لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية على رعايتها للشعر والشعراء، مضيفة ان «هذه المؤسسة امتد عطاؤها الجزيل على مدى أكثر من 30 عاما حتى تحولت إلى جسر إنساني».





الفائزون بجوائز المؤسسة في الدورة الثامنة عشرة



أولا: الجائزة التكريمية وقيمتها 50 ألف دولار وفاز بها الشاعر عبدالعزيز خوجه من المملكة العربية السعودية



ثانيا: جائزة الإبداع في نقد الشعر، وقيمتها 40 ألف دولار وفاز بها مناصفة كل من د.أحمد درويش من مصر د.مصطفى رجوان من المملكة المغربية.



ثالثا: جائزة أفضل ديوان شعري، وقيمتها 20 ألف دولار أميركي وفازت بها الشاعرة روضة الحاج من السودان.



رابعا: جائزة أفضل قصيدة، وقيمتها 10 آلاف دولار وفاز بها الشاعر عبدالله أبوشميس، من الأردن.



خامسا: جائزة أفضل ديوان شعر لفئة الشباب وقيمتها 10 آلاف دولار وفازت بها الشاعرة آلاء القطراوي، من فلسطين.



سادسا: جائزة أفضل قصيدة لفئة الشباب، وقيمتها 5 آلاف دولار وفاز بها الشاعر زاهر حبيب من اليمن. وتسلمها نيابة عنه د.عبدالحميد الحسامي.



الفائزون بجوائز المؤسسة في الدورة السابعة عشرة



أولا: الجائزة التكريمية وقيمتها 50 ألف دولار وفازبها الشاعر مصطفى مكرمة من سورية.



ثانيا: جائزة الإبداع في نقد الشعر، وقيمتها 40 ألف دولار وفاز بها مناصفة كل من: د.أحمد الزعبي من الأردن ود.يوسف وغليسي من الجزائر.



ثالثا: جائزة أفضل ديوان شعري، وقيمتها 20 ألف دولار وفاز بها مناصفة كل من: الشاعر عبدالعزيز الهمامي من تونس والشاعرعبدالله الشوربجي من مصر



رابعا: جائزة أفضل قصيدة، وقيمتها 10 آلاف دولار وفاز بها مناصفة كل من: الشاعرة كوثر الزين من تونس والشاعرة نجود القاضي من اليمن.



خامسا: جائزة أفضل ديوان شعر لفئة الشباب وقيمتها 10 آلاف دولار وفازت بها الشاعرة إياء الخطيب، من سورية.



سادسا: جائزة أفضل قصيدة لفئة الشباب، وقيمتها 5 آلاف دولار وفاز بها الشاعر علي حسن إبراهيم، من مملكة البحرين.